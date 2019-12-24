Новосибирский «Локомотив» проиграл «Енисею» в первенстве волейбольной Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» довольно неожиданно уступил в Красноярске в матче мужской волейбольной Суперлиги. Это был матч 12-го тура, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Несмотря на то, что «Локомотив» к этому матчу подошел лидером российского первенства, преимущество красноярского «Енисея» не вызывало сомнений. Счет по сетам: 25:19, 25:20 и 25:23. Причем, до середины каждого из них на площадке шла равная борьба, а затем хозяева уходили вперед.

«Енисей» сегодня отлично атаковал, мы не справились с этим. Разница между их и нашей атакой 13%. Это решило все в игре. Красноярцы были посвежее. У нас же было заметно, что накопилась усталость. Возможно, сказался непростой перелет из Франции», - сделал вывод главный тренер новосибирцев Пламен Константинов.

«Локомотив», несмотря на поражение, остался во главе турнирной таблицы. Взять реванш у «Енисея» новосибирцы смогут 8 января 2020 года, когда эти команды встретятся в Кубке Сибири и Дальнего Востока.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»