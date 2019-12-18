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Хоккейная новосибирская «Сибирь» одержала победу в Уфе

Главная Спорт
Новосибирск
10:54 18 Декабря 2019
хоккей, сибирь, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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Две шайбы и одна голевая передача Егора Миловзорова позволили новосибирской «Сибири» одолеть «Салават Юлаев». Игра прошла на «Уфа-Арене», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Счет был открыт на 17-й минуте. Егор Миловзоров делал пас на Дмитрия Саюстова, шайба ударилась тому в конек и срикошетила в ворота. Видеопросмотр показал, что движения ноги у новосибирца не было и гол засчитали. Во втором периоде уже сам Егор Миловзоров подставил клюшку под бросок партнера и она изменила направление. Одну шайбу уфимцы отыграли. Это сделал датчанин Филип Ларсен в большинстве.

Но в третьем периоде Егор Миловзоров забил третий гол «Сибири», и догнать новосибирцев хозяева не смогли. Даже несмотря на гол Владислава Картаева и штурм на последних минутах. После финального свистка лед арены был засыпан мягкими игрушками

После этой игры у «Сибири» стало 43 очка. Она находится на шестом месте в конференции «Восток».

Фото: сайт Континентальной хоккейной лиги

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