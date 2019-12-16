Сибирские волейболисты одержали гостевые победы

Матчи 11-го тура мужской волейбольной Суперлиги на изменили расположение команд в турнирной таблице. О последних играх сибирских клубов сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Идущий на первом месте новосибирский «Локомотив» победил в гостях «Динамо-ЛО» из Ленинградской области со счетом 3:0. Счет по партиям: 19:25, 21:25, 23:25. Константин Бакун набрал 15 очков. По-видимому, новосибирцы ожидали более активного сопротивления.

«Получился, наверное, не самый сложный матч, но хочу отдать должное своей команде – мы сыграли очень концентрированно на приеме, съеме и подаче и это все сказалось. У Марко Ивовича есть маленькая мышечная проблема со спиной и мы решили его поберечь», - прокомментировал исход поединка сайту новосибирского клуба главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов.

Кемеровский «Кузбасс» столь же уверенно провел гостевой поединок. Правда, одну партию «Югре-Самотлору» (Нижневартовск) он все-таки отдал: 16:25, 16:25, 25:22, 15:25.

После этого тура «Локомотив» находится на первом месте с 27 очками. У идущего вторым «Кузбасса» - 24.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»