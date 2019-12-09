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Чемпионат России по греко-римской борьбе пройдет в Новосибирске

Главная Спорт
Новосибирск
13:16 9 Декабря 2019
чемпионат, борьба, комитет
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске пройдет чемпионат России по греко-римской борьбе. Соревнования начнутся 15 января 2020 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Новосибирский губернатор Андрей Травников подписал постановление о создании организационного комитета по проведению чемпионата. Его председателем назначен вице-губернатор Сергей Нелюбов.

«Организационному комитету в недельный срок со дня издания настоящего постановления разработать план мероприятий по подготовке и проведению чемпионата России по спортивной борьбе (дисциплина – греко-римская борьба) в городе Новосибирске в период с 15 по 20 января 2020 года», - говорится в документе.

Чемпионат России по греко-римской борьбе проходит ежегодно. В январе этого года соревнования состоялись в Калининграде. В Новосибирске поединки пройдут в здании Экспоцентра.

Фото: сайт Федерации спортивной борьбы Новосибирской области

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