Хоккейная «Сибирь» уступила «Йокериту» в драматичном матче

Хоккейная «Сибирь» в очередном туре КХЛ уступила «Йокериту» в драматичном матче. Игра прошла в Новосибирске и порадовала болельщиков обилием шайб.

В первом периоде сибиряки пропустили две безответные шайбы и собраться смогли лишь ко второй 20-минутке. После двух периодов счет был 3:3.

Третий период команды провели осторожно и, казалось, дело дойдет до овертайма. Однако за минуту до свистка гости все-таки сумели забросить.

«Сибирь» после этого поражения опустилась на седьмое место в восточном дивизионе. Следующий матч команда проведет 9 декабря в Челябинске против местного «Трактора».

фото: ХК «Сибирь»