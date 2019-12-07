7 декабря
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Хоккейная «Сибирь» уступила «Йокериту» в драматичном матче

Главная Спорт
Новосибирск
16:18 7 Декабря 2019
хоккей, сибирь, новосибирск, кхл
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Хоккейная «Сибирь» в очередном туре КХЛ уступила «Йокериту» в драматичном матче. Игра прошла в Новосибирске и порадовала болельщиков обилием шайб.

В первом периоде сибиряки пропустили две безответные шайбы и собраться смогли лишь ко второй 20-минутке. После двух периодов счет был 3:3.

Третий период команды провели осторожно и, казалось, дело дойдет до овертайма. Однако за минуту до свистка гости все-таки сумели забросить.

«Сибирь» после этого поражения опустилась на седьмое место в восточном дивизионе. Следующий матч команда проведет 9 декабря в Челябинске против местного «Трактора».

 

фото: ХК «Сибирь»

Спорт / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирцы выиграли в хоккейном сибирском дерби

Новосибирцы выиграли в хоккейном сибирском дерби

5 Декабря 2019 г.
«Сибирь» на домашнем льду победила «Авангард»
Новости Новосибирска: Две победы вернули новосибирскую «Сибирь» в зону плей-офф

Две победы вернули новосибирскую «Сибирь» в зону плей-офф

2 Декабря 2019 г.
Вчера новосибирцы обыграли в гостях «Северсталь» 6:4
Новости Новосибирска: Сибирские команды остались во главе мужской волейбольной Суперлиги

Сибирские команды остались во главе мужской волейбольной Суперлиги

1 Декабря 2019 г.
«Локомотив» и «Кузбасс» одержали победы
Новости Новосибирска: Новосибирская «Сибирь» продержалась в Казани до буллитов

Новосибирская «Сибирь» продержалась в Казани до буллитов

28 Ноября 2019 г.
Сибиряки дали бой лидеру первенства КХЛ
Новости Новосибирска: В Новосибирске построят новый ледовый дворец спорта

В Новосибирске построят новый ледовый дворец спорта

26 Ноября 2019 г.
Власти готовы выделить 3,5 млрд рублей
Новости Новосибирска: Новосибирская хоккейная «Сибирь» продлила серию поражений

Новосибирская хоккейная «Сибирь» продлила серию поражений

25 Ноября 2019 г.
Команда уступила дома «Адмиралу 1:2
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирцу вернут деньги за билет на концерт «Ленинграда» за мат со сцены

Новосибирцу вернут деньги за билет на концерт «Ленинграда» за мат со сцены

5 Декабря 2019 г.
Решение вынес районный суд
Новости Новосибирска: Стал известен новый состав правительства Республики Алтай

Стал известен новый состав правительства Республики Алтай

4 Декабря 2019 г.
Олег Хорохордин подписал указы о кадровых назначениях
Новости Новосибирска: К новосибирскому автовокзалу подтягивают общественный транспорт

К новосибирскому автовокзалу подтягивают общественный транспорт

5 Декабря 2019 г.
Строительство трамвайной ветки начнется в следующем году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19