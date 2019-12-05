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Новосибирцы выиграли в хоккейном сибирском дерби

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Новосибирск
11:01 5 Декабря 2019
сибирь, хоккей, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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В очередном туре регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла омский «Авангард». О ходе сибирского дерби сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Счет в матче, прошедшем в ледовом дворце спорта «Сибирь», открыл омский швейцарец Свен Андригетто. Но еще до первого перерыва новосибирцы не только отыгрались, но и вышли вперед. Шайбы на счету Юусо Пуустинена и Александра Шарова. Второй период сайт КХЛ назвал «идеальным» для хозяев. «Сибирь» провела в атаке всего три минуты, но нанесла за это время девять бросков и забросила три шайбы (Виктор Комаров, Егор Миловзоров и Никита Михайлов). В заключительном периоде омич Евгений Грачев установил окончательный счет – 5:2.

«Сибирь» после длинной серии поражений одержала третью победу подряд. На «Востоке» она занимает теперь шестое место с 39 очками. «Авангард» остался на втором с 48 очками.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»

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