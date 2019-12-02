Две победы вернули новосибирскую «Сибирь» в зону плей-офф

Новосибирской хоккейной «Сибири» удалось прервать серию поражений, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Причем, сделать это на выезде в играх с командами конференции «Запад».

29 ноября новосибирцы обыграли в Хельсинки местный «Йокерит» со счетом 4:1. А вчера одержали победу в Череповце над «Северсталью» 6:4. В обоих случаях важный вклад в победу внесли «сибирские» финны. У себя на родине две шайбы забросил Микаэль Руохомаа, еще одну – Юусо Пуустинен. В Череповце по одной шайбе на счету Микаэля Руохомаа и Юкки Пельтолы.

В Череповце «Сибирь» выиграла первый период 4:1, но затем едва не растеряла это большое преимущество. В третьем периоде счет стал 4:5. Шестую шайбу Евгений Чесалин отправлял в пустые ворота, так как «Северсталь» сняла вратаря. Стоит также отметить, что в Хельсинки новосибирцы трижды отличились в большинстве, в Череповце – дважды.

Напомним, перед этими двумя победами «Сибирь» потерпела восемь поражений подряд. Теперь команда вернулась в зону плей-офф конференции «Восток» Континентальной хоккейной лиги. Команда находится на седьмом месте с 37 очками. Всего на одно больше у владивостокского «Адмирала» и екатеринбургского «Автомобилиста».

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»