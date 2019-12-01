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Сибирские команды остались во главе мужской волейбольной Суперлиги

Главная Спорт
Новосибирск
13:43 1 Декабря 2019
волейбол, матч, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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Сибирские лидеры мужской российской волейбольной Суперлиги синхронно одержали победы. О результатах игр очередного тура сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Новосибирский «Локомотив» обыграл дома «Белогорье» из Белгорода 3:0. Исход матча не вызывал сомнения на всем его протяжении. Счет по партиям 25:12, 25:20 и 25:19. Самый результативный в «Локомотиве» на этот раз – Константин Бакун (15 очков).  

«Кузбассу» домашняя победа досталась с гораздо большим трудом. В игре с аутсайдером - «Новой» из Новокуйбышевска - дело дошло до тай-брейка - 3:2 (25:22, 25:17, 23:25, 21:25, 15:12).

«Все-таки сказывается плотный график выездов, перелетов, но сегодня была главная схватка – это была схватка с самим собой, и мы ее выиграли и дожали», - заметил диагональный «Кузбасса» Богдан Гливенко (цитата по сайту кемеровского клуба).

У «Локомотива», идущего на первом месте, стало 21 очко. У «Кузбасса» - 19.

4 декабря «Кузбасс» проведет первый матч в Лиге чемпионов на домашней площадке против новоуренгойского «Факела». В группе В этого турнира выступают также немецкий «Берлин» и словенская «Любляна».

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

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