Новосибирская «Сибирь» продержалась в Казани до буллитов

Новосибирская «Сибирь» была близка к тому, чтобы прервать серию поражений в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги. Но для этого надо было точнее бить буллиты, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Вчера «Сибирь» играла в Казани против местного «Ак Барса», который идет на первом месте в турнирной таблице общего зачета. Счет открыл в начале второго периода новосибирец Виктор Комаров, получивший пас от Андрея Ермакова. Сравнять счет казанцы смогли только в третьем периоде – это сделал Никита Лямкин в большинстве. Давление «Ак Барса» все время возрастало, голкипер «Сибири» Алексей Красиков отразил в общей сложности 39 бросков и гостям удалось дотянуть до серии буллитов.

«Сегодня ребята костьми ложились, ловили шайбу на себя», - сказал после матча главный тренер «Сибири» Николай Заварухин (цитата по сайту КХЛ).

В серии буллитов у новосибирцев забил только Данил Романцев, а хозяева сделали это дважды. В результате серия поражений сибиряков растянулась на восемь матчей. Команда осталась на девятом месте в конференции «Восток».

Фото: сайт Континентальной хоккейной лиги