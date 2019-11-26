В Новосибирске построят новый ледовый дворец спорта

Министерство строительства Новосибирской области ищет подрядчика, который займется возведением нового ледового дворца спорта в Новосибирске. На создание объекта власти готовы выделить 3,5 млрд рублей. Строителям необходимо начать работы на площадке до 1 марта 2020 года и сдать объект в эксплуатацию к лету 2022 года.

Согласно техническому заданию, размещенному на сайте госзакупок, от подрядчика требуется проложить все коммуникации на объекте и выполнить всю внутреннюю отделку помещений. Также в число задач входит и благоустройство прилежащей территории с ее озеленением, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заявки от участников электронных торгов будут принимать до 11 декабря.