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Новосибирская хоккейная «Сибирь» продлила серию поражений

Главная Спорт
Новосибирск
13:00 25 Ноября 2019
лига, хоккей, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Выступление хоккейной «Сибири» в первенстве КХЛ в последние месяцы полностью соответствует поговорке о белой и черной полосах. Вслед за впечатляющей серией побед новосибирская команда выдала столь же внушительную разочаровывающую серию поражений, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В минувшее воскресенье новосибирцы уступили дома владивостокскому «Адмиралу». «Сибирь» открыла счет во втором периоде – это сделал Александр Шаров, реализовавший большинство. Но еще до второго перерыва счет сравнял Кирилл Воронин – шайба просто перепрыгнула через вратаря после случайного рикошета. А вскоре решающую шайбу провел приморский швед Маркус Юнг – 2:1.  

«Сегодня первый гол пропустили после рикошета. Надо через работу сделать так, чтобы эти рикошеты были за нас», - прокомментировал после матча вратарь «Сибири» Алексей Красиков (цитата по сайту ХК «Сибирь»).

Это поражение для «Сибири» стало седьмым подряд. Эта серия сменила серию из шести побед и отбросила новосибирцев за пределы зона плей-офф. Команда идет девятой в конференции «Восток» с 32 очками. На одно больше у магнитогорского «Металлурга» и нижнекамского «Нефтехимика», но они провели больше матчей.

Фото: сайт Континентальной хоккейной лиги

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