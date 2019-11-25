Новосибирская хоккейная «Сибирь» продлила серию поражений

Выступление хоккейной «Сибири» в первенстве КХЛ в последние месяцы полностью соответствует поговорке о белой и черной полосах. Вслед за впечатляющей серией побед новосибирская команда выдала столь же внушительную разочаровывающую серию поражений, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В минувшее воскресенье новосибирцы уступили дома владивостокскому «Адмиралу». «Сибирь» открыла счет во втором периоде – это сделал Александр Шаров, реализовавший большинство. Но еще до второго перерыва счет сравнял Кирилл Воронин – шайба просто перепрыгнула через вратаря после случайного рикошета. А вскоре решающую шайбу провел приморский швед Маркус Юнг – 2:1.

«Сегодня первый гол пропустили после рикошета. Надо через работу сделать так, чтобы эти рикошеты были за нас», - прокомментировал после матча вратарь «Сибири» Алексей Красиков (цитата по сайту ХК «Сибирь»).

Это поражение для «Сибири» стало седьмым подряд. Эта серия сменила серию из шести побед и отбросила новосибирцев за пределы зона плей-офф. Команда идет девятой в конференции «Восток» с 32 очками. На одно больше у магнитогорского «Металлурга» и нижнекамского «Нефтехимика», но они провели больше матчей.

Фото: сайт Континентальной хоккейной лиги