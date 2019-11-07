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«Локомотив» выиграл в волейбольном сибирском дерби

Главная Спорт
Новосибирск
13:04 7 Ноября 2019
волейбол, матч, чемпион
Автор: Sibnovosti.ru
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Две сибирские команды встретились в четвертом туре первенства мужской российской Суперлиги по волейболу. Новосибирский «Локомотив» принимал кемеровский «Кузбасс», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, что «Кузбасс» носит титул чемпиона России сезона 2018/2019. В мае этого года он в финальной серии обыграл казанский «Зенит», казавшийся непобедимым. В предыдущем третьем туре 2 ноября кемеровчане обыграли дома санкт-петербургский «Зенит» со счетом 3:2. Это был принципиальный поединок. Именно в этот «Зенит» ушел после завершения прошлого сезона финский тренер Туомас Саммелвуо, который привел кемеровчан к сенсационной победе в Суперлиге. «Локомотив» же очень удачно начал сезон, выиграв первые три матча.

Особенно напряженным выдалось вчера начало матча. Первую партию выиграли новосибирцы 25:23, вторую – с таким же счетом кемеровчане, поддержать которых приехало два автобуса болельщиков. Затем хозяева переломили ход поединка, выиграв третью и четвертую партии 25:19 и 25:21. Самым результативным игроком матча стал новосибирец Константин Бакун (17 очков).

«В прошлом сезоне мы практически в том же составе сыграли два тяжелых матча против «Кузбасса» и оба проиграли. Этот сезон мы начали гораздо лучше, мы больше чувствуем друг друга на площадке – это действительно круто!», - прокомментировал итог поединка на сайте команды польский капитан «Локомотива» Фабиан Джизга.

После четырех туров «Локомотив» делит первое-второе места с московским «Динамо». «Кузбасс» пока на восьмом месте, но он провел только три игры. Еще один сибирский клуб – красноярский «Енисей» – наконец, одержал первую победу. На выезде он одолел «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) 3:2. Это позволило «Енисею» переместиться на 11-строчку в турнирной таблице (из 14).

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

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