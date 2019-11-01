Новосибирцы обыграли обладателя Кубка Гагарина

Впечатляющая серия побед новосибирской хоккейной «Сибири» продолжилась в вечер Хэллоуина. На этот раз был повержен действующий победитель Кубка Гагарина – московский ЦСКА, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В первом периоде матча в Новосибирске московский канадец Линден Вей реализовал большинство, в касание переправив шайбу в ворота хозяев. Но лидировал ЦСКА всего около 20 секунд. В ходе первой же ответной атаки хоккеисты «Сибири» вдвоем выкатились на одного защитника соперника и финн Юусо Пуустинен забивал уже в фактически в пустые ворота. Победную же шайбу в середине второго периода забросил Владимир Первушин. Сделал он это со средней дистанции, попав в ближний угол.

Эта победа стала для «Сибири» шестой подряд. Причем, ЦСКА новосибирцы не обыгрывали около трех лет. В результате команда набрала 32 очка. Больше в КХЛ на сегодня только у ЦСКА и казанского «Ак Барса» (по 37).

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»