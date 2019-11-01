1 ноября
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Новосибирцы обыграли обладателя Кубка Гагарина

Главная Спорт
Новосибирск
11:38 1 Ноября 2019
победа, чемпион, хоккей
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Впечатляющая серия побед новосибирской хоккейной «Сибири» продолжилась в вечер Хэллоуина. На этот раз был повержен действующий победитель Кубка Гагарина – московский ЦСКА, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В первом периоде матча в Новосибирске московский канадец Линден Вей реализовал большинство, в касание переправив шайбу в ворота хозяев. Но лидировал ЦСКА всего около 20 секунд. В ходе первой же ответной атаки хоккеисты «Сибири» вдвоем выкатились на одного защитника соперника и финн Юусо Пуустинен забивал уже в фактически в пустые ворота. Победную же шайбу в середине второго периода забросил Владимир Первушин. Сделал он это со средней дистанции, попав в ближний угол.

Эта победа стала для «Сибири» шестой подряд. Причем, ЦСКА новосибирцы не обыгрывали около трех лет. В результате команда набрала 32 очка. Больше в КХЛ на сегодня только у ЦСКА и казанского «Ак Барса» (по 37).

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Спорт / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Игорь Чугайнов покидает ФК «Новосибирск»

Игорь Чугайнов покидает ФК «Новосибирск»

23 Октября 2019 г.
С ним уходит спортивный директор
Новости Новосибирска: Матч «Сибирь» - ЦСКА пройдет в стиле Хэллоуина

Матч «Сибирь» - ЦСКА пройдет в стиле Хэллоуина

23 Октября 2019 г.
Болельщиков просят прийти в костюмах
Новости Новосибирска: В хоккейном матче с участием новосибирской команды выписали 258 минут штрафа

В хоккейном матче с участием новосибирской команды выписали 258 минут штрафа

9 Октября 2019 г.
«Сибирские снайперы» уступили в Казахстане «Алтаю» 1:3
Новости Новосибирска: В Новосибирске открыли фехтовальный центр

В Новосибирске открыли фехтовальный центр

16 Сентября 2019 г.
Здесь пройдет чемпионат России 2020 года
Новости Новосибирска: Экс-«сибиряк» обеспечил СКА победу над новосибирской «Сибирью»

Экс-«сибиряк» обеспечил СКА победу над новосибирской «Сибирью»

11 Сентября 2019 г.
Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев
Новости Новосибирска: Первая победа «Сибири» в новом сезоне КХЛ

Первая победа «Сибири» в новом сезоне КХЛ

4 Сентября 2019 г.
Первую шайбу команды забросил Максим Казаков
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Бурятия и Новосибирская область потеряли более половины врачей

Бурятия и Новосибирская область потеряли более половины врачей

31 Октября 2019 г.
Зато их число значительно выросло в Хакасии и Омской области
Новости Новосибирска: С реконструкцией участка трассы из Новосибирска в Павлодар управятся за три года

С реконструкцией участка трассы из Новосибирска в Павлодар управятся за три года

29 Октября 2019 г.
На работы по госконтрактам выделят 774,4 млн рублей
Новости Новосибирска: В Новосибирске завершился ремонт дорог по проекту БКАД-2019

В Новосибирске завершился ремонт дорог по проекту БКАД-2019

31 Октября 2019 г.
В 2020-м они пройдут на ул. Владимировской и Большевистской, а также на Бердском шоссе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19