Игорь Чугайнов покидает ФК «Новосибирск»

Главный тренер футбольного клуба «Новосибирск» покидает город. Вместе с ним из команды уходит спортивный директор Олег Флегонтов. Об этом сообщает «Матч ТВ». Формально оба специалиста закончат трудовые отношения в конце ноября.

Футбольный клуб «Новосибирск» стал преемником новосибирской «Сибири», вылетевшей в прошлом сезоне из ФНЛ и прекратившей существование.

Сейчас «Новосибирск» идет третьим в зоне «Восток» ПФЛ и отстает от омского «Иртыша» на 12 очков. Задача возвращения в ФНЛ, которая ставилась перед Чугайновым, уже практически невыполнима. О недовольстве Чугайновым еще в межсезонье заявляли некоторые опытные игроки.

фото: ФК «Новосибирск»