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Игорь Чугайнов покидает ФК «Новосибирск»

Главная Спорт
Новосибирск
11:58 23 Октября 2019
спорт, футбол, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
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Главный тренер футбольного клуба «Новосибирск» покидает город. Вместе с ним из команды уходит спортивный директор Олег Флегонтов. Об этом сообщает «Матч ТВ». Формально оба специалиста закончат трудовые отношения в конце ноября.

Футбольный клуб «Новосибирск» стал преемником новосибирской «Сибири», вылетевшей в прошлом сезоне из ФНЛ и прекратившей существование.

Сейчас «Новосибирск» идет третьим в зоне «Восток» ПФЛ и отстает от омского «Иртыша» на 12 очков. Задача возвращения в ФНЛ, которая ставилась перед Чугайновым, уже практически невыполнима. О недовольстве Чугайновым еще в межсезонье заявляли некоторые опытные игроки.

 

фото: ФК «Новосибирск»

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