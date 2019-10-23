Матч «Сибирь» - ЦСКА пройдет в стиле Хэллоуина

Хоккеисты «Сибири» попросили болельщиков прийти на матч с ЦСКА 31 октября в страшных костюмах. В этот день новосибирский клуб отметит свой 57-ой день рождения, а во всем мире будут праздновать Хэллоуин.

«Мы решили необычно провести этот вечер, и предлагаем вам стать частью стилизованного под Хэллоуин матча КХЛ. Придумывайте костюмы, надевайте их и приходите в ЛДС «Сибирь», —указано в приглашении на официальном сайте хоккейного клуба.

Авторам лучших костюмов «Сибирь» обещает вручить сувениры во время матча, а также показать на табло и в официальных аккаунтах социальных сетей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: ХК «Сибирь»