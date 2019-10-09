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В хоккейном матче с участием новосибирской команды выписали 258 минут штрафа

Главная Спорт
Новосибирск
17:59 9 Октября 2019
драка, хоккей, штраф
Автор: Sibnovosti.ru
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Настоящим ледовым побоищем завершился матч Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между усть-каменогорским «Алтаем» и новосибирскими «Сибирскими снайперами». В результате обе команды набрали в сумме 258 минут штрафа, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Игра 8 октября проходила на поле казахстанской команды. К ее концу сибиряки, которые уступали со счетом 1:2, сняли вратаря и заменили его шестым полевым игроком. Но это привело лишь к тому, что хозяева за полминуты до конца забросили третью шайбу в пустые ворота.

После нее и вспыхнула драка. Согласно протоколу матча, только максимальный 20-минутный штраф получили сразу девять хоккеистов.

Повторная игра между этими командами пройдет также в Усть-Каменогорске сегодня. В турнирной таблице МХЛ в зоне «Восток» «Сибирские снайперы» идут четвертыми (21 очко), «Алтай» - седьмым (18).

Фото: youtube-канале МХЛ

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