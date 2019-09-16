В Новосибирске открыли фехтовальный центр

В Новосибирске открылся региональный центр фехтования. Он носит имя четырехкратного олимпийского чемпиона, саблиста Станислава Позднякова, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Двухэтажное здание центра площадью 5,7 тыс. кв. м находится на ул. Гаранина. Его строительство началось в 2017 году. На первом этаже расположены два спортивных зала размером 42 на 24 м, на втором − трибуны большого игрового зала на 350 мест, административные помещения, фитнес-центр и др.

«Общая сметная стоимость около 240 млн рублей. Заказчиком проекта выступал Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова, инвестором − Федерация фехтования России», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.

В то же время, по данным пресс-центра мэрии, центр построен на средства частного инвестора – президента Международной федерации фехтования Алишера Усманова.

По словам Станислава Позднякова, в следующем году на базе новосибирского центра пройдет чемпионат России по фехтованию, а олимпийская сборная России примет участие в учебно-тренировочных сборах перед летними Олимпийскими играми в Токио 2020 года. Напомним, уроженец Новосибирска Станислав Поздняков в 2018 году был избран президентом Олимпийского комитета России.

Фото: сайт правительства Новосибирской области