Экс-«сибиряк» обеспечил СКА победу над новосибирской «Сибирью»

Новосибирская «Сибирь» в очередном матче первенства Континентальной хоккейной лиги уступила одному из лидеров российского хоккея – СКА. Игра состоялась в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Для СКА это была первая игра на домашней арене. «Сибирь» оказала достойное сопротивление. В первом периоде гости выстояли, и он завершился со счетом 0:0. Во втором периоде сибиряков подвели удаления. Две из трех шайб, которые питерцы провели в этом отрезке матча, были забиты ими при численном преимуществе. Причем, дубль на счету финского легионера СКА Йори Лехтеря, который в 2011-2014 годы играл за «Сибирь».

В третьем периоде гости вернулись в игру. Сначала Егор Миловзоров, находясь перед воротами соперника, правильно подставил клюшку. Затем точно бросил со средней дистанции Никита Михайлов. В конце матча «Сибирь» заменила вратаря шестым полевым игроком, но игрок СКА Виктор Тихонов точно бросил по пустым воротам за 16 секунд до конца.

После четырех игр с двумя победами и двумя поражениями «Сибирь» занимает в турнирной таблице конференции «Восток» седьмое место. А лидирует здесь омский «Авангард».

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»