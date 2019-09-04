Первая победа «Сибири» в новом сезоне КХЛ

Нападающий новосибирской «Сибири» Максим Казаков забросил первую шайбу команды в первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2019/2020. Сделал он это в домашнем матче против хабаровского «Амура».

Счет в матче первого тура открыл в первом периоде хабаровчанин Владислав Ушенин, вышедший один на один с голкипером хозяев. Максим Казаков сравнял счет во втором периоде. Он воспользовался точной передачей на дальнюю штангу и бросал с близкого расстояния.

Победу же сибирякам принес точный бросок финского легионера Юусо Пуустинена в середине третьего периода. В этом случае новосибирцам удалось разыграть большинство. В «Сибири» Юусо Пуустинен играет первый сезон.

«В первом периоде у нас были моменты, но ребята не реализовали их. Много потерь было в средней зоне. Особенно втором периоде. Было много диагоналей, не хватало простоты. Но где-то вратарь помог, где-то шайбу ловили на себя. Наконец-то сработало большинство, которое отрабатывали на тренировках», - прокомментировал после игры ее ход главный тренер «Сибири» Николай Заварухин.

Завтра «Сибирь» принимает еще одну команду с Дальнего Востока – владивостокский «Адмирал».

Фото: телеканал КХЛ