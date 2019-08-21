Немецкий спортсмен два дня переплывал Телецкое озеро

Немецкий спортсмен-любитель Фальк Тишендорф пересек вплавь Телецкое озеро в Республике Алтай. На это ему понадобилось два дня, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным регионального главного управления МЧС, Фальк Тишендорф плыл по озеру два дня с небольшими передышками. В центре озера температура воды не превышала +12 градусов Цельсия.

Это лишь один из этапов его проекта «Переплывая Россию». В рамках проекта немецкий адвокат уже преодолел Волгу, Енисей, Лену и Обь. Заплывы он совершал также в Ладожском озере, Кандалакшском заливе Белого моря, на озере Байкал.

Фальку Тишендорфу 45 лет. С 2016 года он является официальным представителем федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания в России.

Видео: интернет-ресурсы главного управления МЧС по Республике Алтай