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Новосибирский боксер Михаил Алоян возвращается на ринг

Главная Спорт
Новосибирск
20:03 7 Августа 2019
чемпион, бокс, план
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский боксер Михаил Алоян проведет поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). О планах двукратного чемпиона мира среди любителей и бронзового призера олимпиады 2012 года сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В декабре планируем провести бой, на кону будет титул WBA Gold или временный титул чемпиона WBA. Михаил возвращается в свой вес – до 51 кг. Бой пройдет либо в Кемерове, либо в Новосибирске», - рассказал ТАСС личный тренер боксера Эдуард Кравцов.

Напомним, Михаил Алоян перешел в профессионалы после олимпиады 2016 года. В декабре 2017 года именно в Кемерове он завоевал титул чемпиона по версии WBA International в легчайшей весовой категории (до 53,5 кг), победив Эрмохенеса Кастильо из Никарагуа. В октябре прошлого года Михаил Алоян проиграл южноафриканцу Золани Тете в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). С того момента новосибирский боксер не выходил на ринг.

Фото: страница Михаила Алояна в соцсети Instagram

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