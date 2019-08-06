Алексей Ягудин: «Секрет этой жизни очень прост – нужно работать не покладая рук»

Российский фигурист, чемпион зимних Олимпийских игр 2002 года Алексей Ягудин в интервью TV BRICS https://tvbrics.com/tv-shows/bricstervyu/show/aleksey-yagudin-sekret-etoy-zhizni-ochen-prost-nuzhno-rabotat-ne-pokladaya-ruk/ рассказал о своих победах, современном фигурном катании, работе на телевидении и многом другом.

Добрый день, Алексей! За последние 10 лет многое изменилось в фигурном катании, и сейчас все больше звучат женские имена. Этому есть какое-то объяснение? Или просто поколение талантливых девушек родилось?

Собственно, Вы сами ответили на свой вопрос. Раньше, если бы мы говорили о фигурном катании, то сразу бы всплывали такие мужские имена и фамилии, как: 1994 год – Алексей Урманов, 98-ой – Илья Кулик, 2002 – я, 2006 – Плющенко и так далее. В то время Вы бы могли задавать противоположный вопрос: а где наши женщины? Где женская гордость нашей страны? Ведь женщина всегда была сильнее русских мужиков. И вот настало то время, когда мы слышим имена и фамилии наших женских одиночниц. Причем самое интересное, ты не видишь конца. Потому что, кто сейчас завоевывает медали для нашей страны? Впоследствии начнут тренироваться на высоком уровне наши юниорки, которые всех «разносили» на юниорском уровне соревнований.

А как сегодня распределены силы на мировой арене фигурного катания? Кто наши главные конкуренты?

Ну, это мне кажется, нужно рассматривать каждый вид по отдельности, если мы говорим о парном катании, то тут, конечно, китайцы. Они всегда были одними из сильнейших наших соперников. Последний чемпионат мира показал, что лидерство сейчас у них, китайская пара выиграла «золото», «серебро» и «бронзу» у наших спортивных пар. Что касается танцев на льду, то здесь китайская танцевальная пара находится в 20-30 сильнейших, но тут видите, какой разрыв. В танцах на льду они замыкают турнирную таблицу. Что касается одиночного катания, то женское одиночное катание крутится вокруг некоторых стран, таких как Россия, Япония. Очень плотно «подбираются» представители Южной Кореи, мы видели и «серебро», и «золото» кореянки – это Юнна Ким. Еще канадки и американки, они всегда плюс-минус находятся в обойме. Что касается мужского одиночного катания, то пальма первенства у фигуристов азиатского происхождения. Опять же, сильны канадки, сильны американцы, но, опять же, все они азиатского происхождения. Мы все равно видим азиатские лица на пьедестале.

Спорт всегда был делом молодых, но в последнее время мы видим, что он «помолодел» окончательно. Я посчитала, что, когда Вы поехали на Олимпиаду, Вам было 22 года.

2002 год…21, да, практически 22.

А Алине Загитовой было почти 15, когда она поехала на Олимпиаду. Это вообще нормальная тенденция, когда Олимпиада стала не делом молодежи, а делом юниоров практически?

- Вы абсолютно правильно заметили, что фигурное катание - это вид спорта преимущественно для молодых. Но в последнее время он еще сильнее «помолодел». Хотя, вспоминая 2008 год, Нагано, Параолимпийские игры выиграла спортсменка, ей было 15 лет. Вот такие индивидуумы, которые, можно сказать, на голову выше всех остальных, они были, есть и будут.

Кстати, про возраст. Недавно Евгении Медведевой высказали, что в 18 лет сложно изучать что-то новое. Это практически нереально. А в каком возрасте спортсмен должен быть укомплектован идеально?

Берем мою Олимпиаду 2002 года, прошло буквально 17 лет, тогда выигрывали с двумя четверными, а сейчас я даже плакал от выступлений Ким Чен, Зуру Хани (японец и американец) - они сделали практически по 5 четверных в программе. Это сумасшедший рывок в развитии, идет обучение в самом раннем возрасте другим вещам. У меня сравнительно недавно в Белоруссии открылась школа фигурного катания, я как раз пару дней назад вернулся оттуда, проводил очередные сборы. И там эти дети, даже в 5-6-летнем возрасте, делают гораздо больше, чем я в свое время. Потому что нет других вариантов, спортсмен должен впитывать гораздо большую информацию, больше упражнений в юном возрасте. А чтобы быть полностью укомплектованным, вот как раз в 14-летнем возрасте ты должен владеть широким набором, это хорошо очень показывает уровень фигурного катания, насколько он вырос. Телевизионные проекты, такие как «Ледниковый период», но не взрослый, а детский, который идет по «Первому каналу». Эти девочки в 10-11 лет, диву даешься, что они делают, они прыгают набор, с которым можно проходить в олимпийскую «тройку».

Сегодня титул олимпийского чемпиона - это не столько титул, сколько хороший старт в медиакарьере. Я ошибаюсь? Или это так и есть?

Все зависит от ситуации, которая сложилось вокруг этой персоны. Вот, допустим, не было Жени Медведевой или Алины Загитовой, если мы уж говорим о женском одиночном катании в этот момент. То, наверное, для самого спортсмена и для команды значимость бы золотой медали не была бы ниже. В медиапространстве, наверное, ее вес гораздо больше. Был бы просто спортсмен, который планомерно шел к золотой медали, он ее получил, и мир движется дальше. Но ведь я вспоминаю 2002 год, когда в СМИ был создан такой ажиотаж вокруг битвы Жени Плющенко и Алексея Ягудина, не было кого-то из нас двоих, прошло бы все спокойно. Выиграли бы мы медали, как Алексей Урманов, казалось бы, тоже олимпийский чемпион. Это СМИ делают битву за олимпийскую медаль, это сражение более значимым продуктом. В дальнейшем на этом может быть продолжение. Это сейчас какое-то безумие, причем от людей, которые не задействованы в фигурном катании, одни встают на сторону Алины, вторые – на сторону Жени. Только я не понимаю, зачем, они обе хороши и гениальны. В течение многих лет они приносили и приносят медали стране, поддержите вы по-человечески обеих. Зачем уничтожать одну из них? Но, благодаря этим действиям, мы получаем какой-то интерес со стороны СМИ. Благодаря таким прекрасным девочкам, возвращается некогда утерянный интерес к фигурному катанию. Очень много фигурного катания сейчас показывают по федеральным каналам, я только «за», потому что это спорт. А спорт должен быть интегрирован.

Как раз про интерес к фигурному катанию. Его еще подогревают шоу и телепроекты?

Я помню, когда в 1999 году все «золото» было у России, затем мы стабильно выигрывали, появился проект «Ледниковый период». Это чистейшая правда, когда смели абсолютно все коньки. Затем Илья Авербух появился в нашей жизни, мы его иногда называем Карабасом-Барабасом, который забрал наши паспорта и уже 15 лет их удерживает. Ну, это, конечно, в шутку. Создал этот проект «Ледниковый период», затем «Ледниковый период – дети», пошли гастроли по России. Этого бизнеса раньше не было. Илья смог. А с чего все начиналось? Гастроли по городам Сибири в количестве 6 штук. Автобус с наполовину вырванными сидениями, куда положили маты, такие жесткие для уроков физкультуры из школ, поверх мы положили спальные мешки. Спальных мест для всех не хватало, кто-то сидя спал, преодолевая расстояние между сибирскими городами. Что мы сейчас имеем? Большое количество детских новогодних спектаклей, у Ильи, опять же, телевизионный проект - и взрослый, и детский. После Олимпийских игр в Сочи мы имеем ледовый дворец «Айсберг». Мы по три месяца там работаем. То есть у отдыхающих есть возможность и культурно здесь обогащаться. Появились такие игроки на рынке, как Женя Плющенко и Татьяна Навка, которые делают свое шоу. Ну, пускай, конкуренция никому не мешала, она, наоборот, делает этих игроков сильнее. И пускай у русского человека будет возможность смотреть и впитывать. Сейчас, вообще, идет очень хорошая тенденция. Немножко ее подпортили допинговыми скандалами, но нужно через это пройти, сделать определенные выводы, и, как говорил Мухаммед Али, мы не проигрываем, мы набираемся опыта. Сейчас строится очень много спортивных площадок, в том числе и ледовых. Потому что мы же их и открываем. В этом году все лето часть коллектива с Ильей Авербухом будет выступать в Крыму. Там нет пока ледовых площадок. Вот, например, Ялта - там Илья Авербух уже построил шатер, в нем мы будем выступать: июль, август, сентябрь.

Вы упомянули про свою школу в Минске, я знаю, что несколько откроется еще и в Москве. Вы будете преподавать или просто курировать и давать мастер-классы?

Это очень сложная и тяжелая профессия, не только физически, но и психологически. Потому что если ты уже становишься тренером на повседневной основе, ты должен давать практически 100% времени своим ученикам. Ты должен жить в их времени и понимать, в каком настроении пришел спортсмен и как сегодня будет проходить работа. Я, наверное, больше по мастер-классам периодами и наездами, для меня самое важное - выстраивать систему. Я много работаю на телевидении, как на спортивных, так и на федеральных каналах. И в Белорусии у меня есть передача, которую я веду, на три года вперед подписан контракт. Я не хочу полностью и с головой уходить в тренерство, потому что, если я стану тренером навсегда, значит, нужно полностью отказываться от других профессий. Я хочу развиваться дальше в театре и кино. Я обожаю работу на телевидении. Плюс параллельно я читаю мотивационные лекции для многих компаний, у меня идет параллельно два спектакля. И все это терять было бы неправильно, но все-таки хочется достигнуть какого-то успеха и на телевидении. Поэтому телевидение для меня стоит сейчас особняком.

У вас две дочки растут, с ними Вы занимаетесь спортом? Прививаете им спортивный характер?

Конкретно я - нет, но то, что они будут заниматься спортом, всю свою жизнь - даже к гадалке не ходи. У нас есть два направления, в которых мы достаточно жестко контролируем, одно из них - это образование. Потому мы что мы считаем с Таней, что образованный, умный человек пригодится везде и всегда. То есть он вырастет для начала человеком, а потом он уже сообразит, как ему развиваться. Что касается спорта, то у младшей с сентября начинаются тренировки, так как ей будет совсем скоро 4 года, ей было еще рано. Вот она у нас хочет стать либо балериной, либо заняться художественной гимнастикой. Вот эти направления. А старшая занималась у нас и плаваньем, и теннисом, и художественной гимнастикой, и танцами в школе Аллы Духовой «Тодес». Со следующего года мы ищем что-то еще, у них не спорт высших достижений, а спорт под названием «физкультура». Она будет у них всегда.

В одном интервью прочитала, что Вы называете себя реальным оптимистом, у Вас всегда все хорошо. Есть секрет?

Да нет. Я реально такой «придурочек», который верит в то, что все будет нормально. У меня даже клички были в свое время: я был и «Хомяком» - потому что у меня были щеки большие, и «Летающей табуреткой» - так меня называла Татьяна Тарасова, когда я к ней в свое время переходил. В последнее время у меня две клички – «Человек-не райдер», потому что мне все равно, в какое время, главное, чтобы работать. И вторая кличка – «Человек-удача». Все говорят: «С нами Ягудин - мы все равно успеем!» Главное, чтобы было желание что-то делать. Секрет в этой жизни один – работать нужно. Если человек работает, то у него все равно в минимуме или максимуме что-то выйдет.

Спасибо большое Вам, Алексей. Желаю Вам успехов в осуществлении всех Ваших проектов.

А у меня все равно все получится!