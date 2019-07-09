В августе новосибирцы могут увидеть Кубок Стэнли

Новосибирцы смогут увидеть Кубок Стэнли в августе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Главный трофей мирового клубного хоккея был завоеван командой из американского Сент-Луиса, за которую выступает воспитанник новосибирского хоккея Владимир Тарасенко.

Как писали Sibnovosti.ru, Владимир Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли в июне этого года. В финале плей-офф его «Сент-Луис Блюз» одолел «Бостон Брюинз» в серии до четырех побед 4-3. По традиции, каждый игрок команды-победителя может показать его землякам.

По данным сайта «Чемпионат», 17 августа кубок привезет в Москву другой российский хоккеист «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашев. А на следующий день Владимир Тарасенко покажет его в «столице Сибири».

В августе прошлого года Кубок Стэнли уже недолго побывал в Новосибирске. Но тогда это произошло по ошибке, трофей должны были отправить из Москвы в кузбасский Новокузнецк – родину Дмитрия Орлова из «Вашингтон Кэпиталз».

Фото: сайт клуба «Сент-Луис Блюз»