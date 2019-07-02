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Летняя Универсиада 2023 года пройдет в Екатеринбурге

Главная Спорт
Новосибирск
16:26 2 Июля 2019
екатеринбург, универсиада, столица, спорт
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Летняя Универсиада в 2023 году пройдет в Екатеринбурге, такое решение принято на исполкоме Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Неаполе, сообщили в пресс-службе министерства спорта РФ.

Екатеринбург выбран столицей студенческих игр на безальтернативной основе.

«FISU приняла решение о проведении в 2023 году в Екатеринбурге (Свердловская область) XXXII Всемирной летней Универсиады», - цитирует пресс-службу министерства  РИА Новости.

В нынешнем году столицей зимней Универсиады стал Красноярск.

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