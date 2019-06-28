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Под Новосибирском пройдет авиационный фестиваль

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Новосибирск
14:45 28 Июня 2019
фестиваль, авиация, постановление
Автор: Sibnovosti.ru
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Региональный авиационный спортивный фестиваль в Новосибирской области пройдет 28 июля 2019 года. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Травникова, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Постановление о проведении фестиваля подписано 27 июня. В документе говорится, что мероприятие будет посвящено 105-й годовщине войск противовоздушной обороны России и 90-летию гражданской авиации Сибири. Временем рождения гражданской авиации Сибири считается май 1929 года, когда начали работу новосибирская и омская аэростанции. Они обслуживали полеты на новой линии Москва – Иркутск.

«Организационному комитету в недельный срок со дня издания настоящего постановления разработать план мероприятий по подготовке и проведению регионального авиационного спортивного фестиваля…», - говорится в постановлении губернатора.

Председателем оргкомитета назначен вице-губернатор Сергей Нелюбов. Секретарем – председатель региональной общественной организации авиации общего назначения «Аэродром Мочище» Александр Осокин.

Праздник состоится на аэродроме Мочище под Новосибирском. На сайте аэродрома указывается, что фестиваль начнется в 09:00. Для удобства зрителей в 08:00 от пл. Калинина и в 07:00 от гостиницы «Золотая долина» в Академгородке отправятся автобусы к аэродрому.

Фото: сайт РОО «Аэродром Мочище»

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