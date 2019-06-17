Выход «Новосибирска» в РПЛ ожидается к 2030 году

У создаваемого футбольного клуба «Новосибирск» уже есть долговременная стратегия. Она предполагает выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) к 2030 году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, 13 июня вышло распоряжение правительства Новосибирской области о создании АНО «Футбольный клуб «Новосибирск». Региональные власти взяли на себя роль его учредителя.

«Мы понимаем, что к 2030 году футбольный клуб в городе Новосибирске должен выступать в РПЛ», - заявила сегодня на пресс-конференции гендиректор клуба Анна Баранова.

График предстоящего движения вверх выглядит следующим образом: сначала «Новосибирску» предстоит выиграть турнир в зоне «Восток» Профессиональной футбольной лиги. Затем надо будет освоиться в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и стать там крепким середняком.

Предполагается, что первоначально клуб будет получать от областных властей субсидию в 250 млн руб. То есть, в том же размере, что и новосибирская «Сибирь», которая по итогам минувшего сезона вылетела из ФНЛ.

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