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Новосибирский футбол перестраивается со скандалом

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Новосибирск
16:04 14 Июня 2019
футбол, скандал, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Создание нового главного новосибирского футбольного клуба – «Новосибирск», который должен прийти на смену «Сибири», обострил конфликты в городском футбольном сообществе. О развитии околоспортивных событий сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, на заседании правительства Новосибирской области 10 июня было объявлено о том, что регион станет учредителем АНО «Футбольный клуб «Новосибирск». Распоряжение правительства на этот счет вышло 13 июня. Именно перед «Новосибирском» поставлена задача попасть в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). «Сибирь» же по итогам недавно завершившегося сезона, покинула ФНЛ и оказалась в зоне «Восток» Профессиональной футбольной лиги.

Но «Сибирь» решила не сдаваться. 11 июня коллектив клуба (подписей конкретных людей под текстом нет) направил открытое письмо президенту Российского футбольного союза Алексею Дюкову. В нем речь идет о тяжелом финансовом положении ФК и содержится заявление о том, что его «планомерно подвели к банкротству». Болельщики Novosibirsk Ultras разместили в интернете петицию на имя сенатора Владимира Городецкого, губернатора Андрея Травникова и Александра Дюкова.

«Просим Вас принять все возможные меры к сохранению футбольного клуба «Сибирь» и не допустить ликвидации очередной команды в России, что в последнее время происходит довольно часто и всегда вызывает негативные отклики болельщиков, а так же не способствует популяризации футбола и футбольных традиций в стране», - говорится в документе, который подписало около 540 человек.

Главным тренером «Новосибирска» станет бывший главный тренер «Сибири» Игорь Чугайнов. В новом статусе он указан в анонсе пресс-конференции, запланированной на следующей неделе.

Тем временем, издание Moscow Post опубликовало статью, в которой деятельность тренера в «Сибири» подвергается резкой критике.

«С его приходом начались сложные времена для всех. Общий негативный фон. Убрал из тренерского штаба людей, много лет проработавших в клубе, людей, к которым игроки относились с уважением, с которыми у них были доверительные отношения. На их место были взяты неопытные тренеры, из которых Чугайнов мог «лепить» тех, кто ему удобен. В итоге команда оказалась раздроблена и разбита. Не только на поле, но и внутри», - утверждает автор статьи Игорь Демидов.

По его словам, в начале апреля на общем собрании игроки «Сибири» заявили о своем нежелании работать с Игорем Чугайновым.

Сам тренер дал интервью интернет-изданию Sportbox.ru. В частности, он рассказал о том, что полузащитник Артем Дудолев активно играл на тотализаторе.

«Дошло до того, что Дудолев стал жить в раздевалке «Сибири». Приезжаем с утра на стадион с моим помощником Сергеем Вылежаниным – а он там. Хорошо, что вовремя приехали. Через несколько минут в раздевалку врывается Аравин (игрок «Сибири» Алексей Аравин – Sibnovosti.ru) с красными глазами. То, что он говорил, - не для печати. Аравин шел убивать Дудолева. Покалечил бы точно. Возможно, что мы спасли Артему жизнь. И кто-то еще смеет после этого говорить о каком-то микроклимате в команде? Внутри все очень долго гнило», - рассказал Игорь Чугайнов об атмосфере в команде.

О ближайших планах «Новосибирска» станет известно 17 июня.

Фото: pixabay.com

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