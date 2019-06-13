Экс-нападающий новосибирской «Сибири» выиграл Кубок Стэнли

Бывший нападающий новосибирской «Сибири» Владимир Тарасенко выиграл Кубок Стэнли вместе со своей командой «Сент-Луис Блюз». Решающая игра плей-офф завершилась сегодня утром по новосибирскому времени, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Седьмая игра финала «Сент-Луис Блюз» против «Бостон Брюинз» прошла в Бостоне. Она завершилась победой гостей 4:1. В третьем периоде при счете 2:0 Владимир Тарасенко прошел по левому краю до угла площадки и выдал точный пас в центр на Брэйдена Шенна, который снял вопрос о победителе матча.

Напомним, Владимир Тарасенко играл за новосибирский клуб в 2008-2012 годах. Этот Кубок Стэнли стал первым для команды из Сент-Луиса за всю ее историю.

Фото: телеканал Eurosport 1