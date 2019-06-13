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Экс-нападающий новосибирской «Сибири» выиграл Кубок Стэнли

Главная Спорт
Новосибирск
10:39 13 Июня 2019
кубок, хоккей, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Бывший нападающий новосибирской «Сибири» Владимир Тарасенко выиграл Кубок Стэнли вместе со своей командой «Сент-Луис Блюз». Решающая игра плей-офф завершилась сегодня утром по новосибирскому времени, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Седьмая игра финала «Сент-Луис Блюз» против «Бостон Брюинз» прошла в Бостоне. Она завершилась победой гостей 4:1. В третьем периоде при счете 2:0 Владимир Тарасенко прошел по левому краю до угла площадки и выдал точный пас в центр на Брэйдена Шенна, который снял вопрос о победителе матча.

Напомним, Владимир Тарасенко играл за новосибирский клуб в 2008-2012 годах. Этот Кубок Стэнли стал первым для команды из Сент-Луиса за всю ее историю.

Экс-нападающий новосибирской «Сибири» выиграл Кубок Стэнли

Фото: телеканал Eurosport 1

 

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