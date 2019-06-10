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Футбольную «Сибирь» заменят «Новосибирском»

Главная Спорт
Новосибирск
17:24 10 Июня 2019
правительство, создание, футбол
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Новосибирской области решили не спасать футбольный клуб «Сибирь», вылетевшей из Футбольной национальной в Профессиональную футбольную лигу (ФНЛ и ПФЛ). Вместо этого будет создаваться совершенно новый клуб, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как писали Sibnovosti.ru, по итогам нынешнего сезона новосибирская «Сибирь» заняла в турнирной таблице ФНЛ 18-е место и отправилась играть в компанию команд классом ниже – в зону «Восток» ПФЛ. Там главной новосибирской команды не было с 2005 года.

Оргвыводы последовали незамедлительно. Футбольный вопрос сегодня рассмотрели на заседании правительства региона. Руководство «Сибири» обвинили в неэффективном руководстве. В итоге, было решено, что Новосибирская область станет учредителем АНО «Футбольный клуб «Новосибирск». Перед еще не созданным клубом, отмечает пресс-служба областного правительства, уже поставлена задача вернуться в ФНЛ.

«Всем футбольным болельщикам хочу пояснить, что ввиду того что футбольный клуб «Сибирь» является действующей коммерческой спортивной организацией, мы не могли использовать всем известное и полюбившееся название, поэтому назвали клуб в честь областного центра», - пояснил вице-губернатор Андрей Жуков.

Между тем, еще 6 июня ФК «Сибирь» в обращении к болельщикам заявлял: «В ближайшее время состоится встреча руководства клуба с учредителями, на которой будут решены кадровые вопросы, и определится, как наша команда будет готовиться к новому сезону. Несомненно, что перед футбольным клубом «Сибирь» будут поставлены самые высокие турнирные задачи».

Главная новосибирская футбольная команда была создана в 1926 на авиазаводе. Долгое время носила название «Чкаловец» или «Чкаловец-1936». С 2006 года команда выступает по названием «Сибирь».

В истории новосибирского футбола уже была попытка сменить его клубный флагман. В самом конце прошлого века по инициативе завода ВИНАП была создана команда «Новосибирск-Олимпик», но эксперимент не удался.

Фото: pixabay.com

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