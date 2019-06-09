Футбольная «Сибирь» официально покинула ФНЛ

Футбольный клуб «Сибирь» из Новосибирска официально покинул Футбольную национальную лигу. Об этом говорится на сайте ФНЛ.

В минувшем сезоне команда заняла 18 место и оказалась в зоне вылета. Вместе с новосибирцами лигу покинули «Тюмень» и «Зенит-2». Калининградская «Балтика» и воронежский «Факел», несмотря на вылет по очкам, все же останутся в ФНЛ, поскольку команды из второго дивизиона отказались от повышения в классе.

«Уверены, вы останетесь с нами и сейчас, когда нашему клубу, по спортивному принципу, приходится сделать шаг назад, чтобы затем шагнуть на два шага вперед», – принес болельщикам извинения клуб на своей сайте.

фото: ФК «Сибирь»