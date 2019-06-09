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Футбольная «Сибирь» официально покинула ФНЛ

Главная Спорт
Новосибирск
14:17 9 Июня 2019
футбол, сибирь, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный клуб «Сибирь» из Новосибирска официально покинул Футбольную национальную лигу. Об этом говорится на сайте ФНЛ.

В минувшем сезоне команда заняла 18 место и оказалась в зоне вылета. Вместе с новосибирцами лигу покинули «Тюмень» и «Зенит-2». Калининградская «Балтика» и воронежский «Факел», несмотря на вылет по очкам, все же останутся в ФНЛ, поскольку команды из второго дивизиона отказались от повышения в классе.

«Уверены, вы останетесь с нами и сейчас, когда нашему клубу, по спортивному принципу, приходится сделать шаг назад, чтобы затем шагнуть на два шага вперед», – принес болельщикам извинения клуб на своей сайте.

 

фото: ФК «Сибирь»

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