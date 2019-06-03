В новосибирском парке откроют площадки для мини-футбола

Три поля для мини-футбола появится в новосибирской «Березовой роще». О предстоящем изменении инфраструктуры парка культуры и отдыха сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Полям с искусственной травой отведено место, которое сегодня занимает заброшенная хоккейная площадка. Обустройством займется компания, развивающая футбольный комплекс Sportbox. Предполагается, что работы завершатся в конце июля.

«При необходимости поля можно будет объединять в одно большое»», - сказал управляющий футбольного комплекса Николай Талалай.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, все три поля будут сдаваться в аренду. Бесплатно же здесь будет заниматься женская футбольная команда «Сибирь» и проводить соревнования детские дома города.

Фото: страница парка культуры и отдыха «Березовая роща» в соцсети «ВКонтакте»