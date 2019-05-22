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Бывший игрок новосибирской «Сибири» сыграет в финале Кубка Стэнли

Главная Спорт
Новосибирск
11:58 22 Мая 2019
хоккей, игра, достижения
Автор: Sibnovosti.ru
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Владимир Тарасенко, начинавший свою карьеру в Новосибирске, будет бороться за Кубок Стэнли в финале этого самого престижного клубного хоккейного турнира в мире. Игрок защищает цвета клуба «Сент-Луис Блюз», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня «Сент-Луис Блюз» выиграл шестой матч полуфинальной серии с «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 5:1. Так образом, была выиграна и вся серия (4-2). В финале Кубка Стэнли соперником «блюзменов» будет «Бостон Брюинз». Это первый финал команды из Сент-Луиса за последние 49 лет.  

По ходу плей-офф Владимир Тарасенко, которого в Северной Америке прозвали Russian Tank, установил несколько достижений. Например, он забивал или делал результативную передачу во всех матчах полуфинальной серии, набрав в ней в общей сложности восемь очков. Всего в плей-офф этого сезона на его счету уже 13 очков. Кроме того, в предпоследнем матче с «Сан-Хосе Шаркс» Владимир Тарасенко забил буллит. До него в финалах или полуфиналах Кубка Стэнли это смогли сделать только трое великих хоккеистов: канадцы Уэйн Гретцки и Джо Сакик, а также швед Матс Сундин.

Напомним, что сын тренера Андрея Тарасенко начал заниматься хоккеем в Новосибирске. В 208-2012 годах он играл за местную «Сибирь».

Фото: сайт клуба «Сент-Луис Блюз»

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