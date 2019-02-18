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Российские спортсмены завоевали «золото» на Всемирных играх IWAS

Главная Спорт
Новосибирск
22:04 18 Февраля 2019
мир, кубок, спортсмены, новосибирск, омск, паралимпиада
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В Шардже (ОАЭ) завершились Всемирные игры IWAS, которые проходят раз в четыре года под эгидой Международной федерации спорта ампутантов и колясочников. 

Всемирные игры IWAS проходят для выявления сильнейших спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Впервые Всемирные игры IWAS состоялись в 1948 году. Это вторые по значимости международные спортивные соревнования после Паралимпийских игр.

Для наших фехтовальщиков - это третий отборочный этап Кубка мира для квалификации на Паралимпийские игры в Токио 2020 года, а всего этапов семь. Следующий, 4 этап,  пройдет в г. Пиза (Италия),  в апреле 2019 г.

Участие в международном турнире принимали более 500 спортсменов из 50 стран мира. Соревнования проходили в семи видах спорта для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – стрельбе из лука, лёгкой атлетике, бадминтоне, фехтовании на колясках, пулевой стрельбе, плавании и настольном теннисе.

В составе российской команды фехтовальщиков в Шардже выступали спортсмены со всей России. В командных соревнованиях шпажистов мужская команда  завоевала  золотую награду, у девушек в состязаниях на рапирах – 2-е место.

Старший тренер сборной России по шпаге Валерий  Пуртов отметил, что наши фехтовальщики участвовали впервые:

 «И завоевали золотую медаль в командных соревнованиях по шпаге. В этой команде два омича – Александр Кузюков и Роман Федяев, Максим Шабуров – из Новосибирска и Артур Юсупов – из Краснодара. В личных соревнованиях по рапире Александр Кузюков занял 3-е место. Это – замечательный результат. Эти Всемирные игры идут в зачёт отбора на Паралимпийские игры 2020 года».

Валерий Петрович также является тренером омской паралимпийской команды по фехтованию, он Заслуженный тренер России, чемпион Советского Союза и России по фехтованию.

Для сведения: Международная спортивная федерация ампутантов и колясочников (IWAS) - член Международного паралимпийского комитета, основатель паралимпийского движения Паралимпийских игр. Федерация более 60 лет развивает адаптивный спорт в около 70 странах мира.

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