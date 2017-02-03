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Болельщик поставил миллион рублей на победу хоккейной «Сибири»

Главная Спорт
Новосибирск
13:04 3 Февраля 2017
общество, спорт, ставка
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске болельщик сделал ставку 1 млн рублей на победу команды хоккейного клуба «Сибирь» в матче КХЛ.  Фото квитанции из букмекерской конторы появилось в соцсетях.

«Просто. Человек. Поставил. Миллион. На. Сибирь», — прокомментировала в своём Твиттере пресс-атташе клуба Мария Левинская.

Судя по коэффициенту, в случае победы «Сибири» болельщик должен был получить 2 млн 110 тысяч рублей.  В очередном матче Континентальной хоккейной лиги, который прошел 2 февраля в Новосибирске, команда ХК «Сибирь» обыграла «Адмирал» из Владивостока со счетом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает девятое место, набрав в 56 матчах 79 очков. В следующем матче «Сибирь» 4 февраля примет хабаровский «Амур».

Фото twitter.com/m_levinskaya

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