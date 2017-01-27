63-летний спортсмен из Новосибирска совершит заплыв во льдах Арктики

Президент Новосибирской федерации холодового плавания Николай Глушков планирует летом 2018 года совершить заплыв в водах Северного Ледовитого океана, сообщает ТАСС.

«Нужно только заранее договориться с капитаном ледокола, чтобы не шокировать, и можно будет искупаться. Русскую удаль нужно показать и на реке Оби, и на Северном полюсе», — сказал 63-летний спортсмен.

Мероприятие запланировано на лето 2018 года. Глушков объяснил, что из Мурманска регулярно выходят прогулочные ледоколы, которые останавливаются в полыньях, и путешественники могут высадиться на льдине.

Глушков является двукратным рекордсменом России и многократным чемпионом мира по плаванию в холодной воде. В 2008 году он переплыл несколько рек около Норильска, в 2013 году — пять раз пересек Кольский залив. Участвовал в пробеге Омск – Сочи, посвященном Олимпиаде: бежал в своей обычной форме — плавках, шапке, перчатках и кроссовках, несмотря на температуру, которая могла достигать 35 градусов мороза.

Дважды в год спортсмен проходит полный медицинский осмотр, получая разрешение на участие в заплывах от врачей.