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Эксперт посчитал футбольные клубы с Урала и Сибири ненужными для РФПЛ

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Новосибирск
08:01 9 Января 2017
общество, спорт, футбол
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что сибирские и уральские команды не должны играть в Премьер-лиге. Такое заявление эксперт сделал на фоне ситуации в «Томи», которая испытывает финансовые проблемы и рискует исчезнуть с футбольной карты России.

«У меня жесткое мнение по этому вопросу. Сибирских и уральских футбольных команд у нас быть не должно. Отдачи никакой. Народ на матчи не ходит. Если их команда не играет со «Спартаком» — стадион пуст. Осенью играть нельзя. И еще местные школы за все эти годы никаких новых имен не дали. Зачем там футбол?

Было бы лучше, если бы эти области ориентировались на зимние виды спорта. Дешевле и проще. Хоккей, лыжи, биатлон, хоккей с мячом, который в Иркутске, Хабаровске и Кирове полные стадионы собирает. Вот это правильно, а футбол — не сибирско-уральская игра», — цитирует Рейнгольда издание «Советский спорт».

Клуб из Томска в последнее время столкнулся с серьезными бюджетными трудностями. Сотрудники и некоторые футболисты не получали зарплату с лета. Административно-бытовой корпус «Томи» арестован приставами за многомиллионные долги. Ситуация сказалась и на спортивной составляющей — «Томь» идет на последнем месте в РФПЛ, набрав всего 9 очков в 17 матчах.

При этом официальные лица утверждают, что команда продолжит свое существование, а текущий сезон доиграют молодые футболисты. Перед Новым годом «Томь» встретилась с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, который пообещал выплатить зарплату в январе. Несмотря на это, часть легионеров планирует уйти из команды.

Экс-футболист «Спартака»: «Сибирских команд в РФПЛ быть не должно»

Фото: официальный сайт ФК «Томь»

Интересно, что сейчас одним из кандидатов на переход в РФПЛ является другой сибирский клуб — красноярский «Енисей». Подопечные Андрея Тихонова занимают 4-е место в первенстве ФНЛ, позволяющее сыграть в стыковых матчах с аутсайдерами Премьер-лиги.

В конце ноября губернатор Красноярского края Виктор Толоконский пообещал найти деньги, если «Енисей» повысит свой класс. Глава региона отметил, что успешно идущей команде «нельзя тормозить».

В Премьер-лиге (до 2001 года — в Высшей лиге) в разные сезоны от Сибири, Урала и Дальнего Востока играли «Томь» (Томск), «Сибирь» (Новосибирск), «Урал» (Екатеринбург), «Тюмень», «Амкар» (Пермь) и «Луч-Энергия» (Владивосток). «Сибирь», «Урал» и «Амкар» также представляли Россию в еврокубках.

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