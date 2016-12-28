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Сибирское агентство новостей
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«Сибирский Рокки» оспорит лишение его серебра Игр-2016

Главная Спорт
Новосибирск
09:10 28 Декабря 2016
общество, спорт, олимпиада
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Российский боксер Михаил Алоян до Нового года подаст апелляцию на лишение его серебряной медали Олимпийских игр 2016 года. Об этом журналистам сообщил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.

«Апелляция будет подана на этой неделе. Миша неделю тренировался в Чехове, он находится в хорошей форме, сейчас вернулся в Новосибирск. В январе он уже приступит к целенаправленной подготовке»,— сказал Кравцов.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 8 декабря лишил Алояна серебряной медали Олимпийских игр 2016 года за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Алоян завоевал серебро в весовой категории до 52 кг.

Напомним, Миша Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне и двукратным Чемпионом мира по боксу в весовой категории до 52 кг. Спортсмена прозвали «Сибирским Рокки», сравнив его историю с сюжетом фильма «Рокки Бальбоа». По версии телеканала «Матч ТВ», Миша Алоян начинал спортивную карьеру с небольшой секции бокса в подвале, где тренировался на мешке с песком.

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