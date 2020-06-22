Открываются новосибирские магазины, музеи и зоопарк

С сегодняшнего дня в Новосибирской области возобновляется работа непродовольственных магазинов. Об этом было объявлено сегодня на оперативном совещании в правительстве региона.

«С сегодняшнего дня разрешается (работа) всех магазинов непродовольственных товаров независимо от их площади. Со среды разрешается работа музеев и Новосибирского зоопарка с соблюдением всех санитарных мер», - приводит ТАСС слова губернатора Андрея Травиникова.

Напомним, ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области действуют до конца июня. Как писали Sibnovosti.ru, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил о необходимости скорейшего возобновления работы зоопарка в связи с убытками, которые терпит это муниципальное учреждение. Как уточнил сегодня глава региона, в зоопарке после его открытия не будут работать крытые павильоны.

По данным областного оперативного штаба, к утру 21 июня в регионе было зарегистрировано 5 033 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии COVID-19 2 769 пациентов было выписано после выздоровления, а число летальных исходов болезни достигло 70.

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