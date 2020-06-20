В России началась приемная кампания в ВУЗы

В России стартовала приемная кампания в университеты, передает «Общественное телевидение России».

В этом году выпускники смогут подать документы в вузы до начала ЕГЭ. Первыми приемные комиссии начли работу на Дальнем Востоке.

В Хабаровском крае на бюджетные места вузы готовы принять свыше пяти тысяч абитуриентов. Высокий спрос в регионе отмечается по направлениям «экономика», «юриспруденция» и «медицина».

Вступительная кампания в этом году будет проходить в удаленном формате. Вузы принимают документы на своих сайтах. Отправить заявку также можно через портал "Госуслуги" или в отделениях почты. Приёмные комиссии будут работать до 18 августа.