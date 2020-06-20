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В России началась приемная кампания в ВУЗы

Главная Общество
Новосибирск
20:39 20 Июня 2020
егэ, россияне, школа, вузы
Автор: Sibnovosti.ru
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В России стартовала приемная кампания в университеты, передает «Общественное телевидение России».

В этом году выпускники смогут подать документы в вузы до начала ЕГЭ. Первыми приемные комиссии начли работу на Дальнем Востоке.

В Хабаровском крае на бюджетные места вузы готовы принять свыше пяти тысяч абитуриентов. Высокий спрос в регионе отмечается по направлениям «экономика», «юриспруденция» и «медицина».

Вступительная кампания в этом году будет проходить в удаленном формате. Вузы принимают документы на своих сайтах. Отправить заявку также можно через портал "Госуслуги" или в отделениях почты. Приёмные комиссии будут работать до 18 августа.

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