19 июня
Новосибирск
погода +12 °C
69.62
 
€ 78.29
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирске домашняя кошка выкормила детеныша рыси

Главная Общество
Новосибирск
17:20 19 Июня 2020
общество, новосибирск, зоопарк
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Домашняя кошка выкормила детеныша рыжей рыси в Новосибирском зоопарке. Трогательную историю рассказали в пресс-центре организации. Хищница Сара родила одного малыша и отказалась от него – такое бывает и в дикой природе. Младенца отдали кошке, которая стала мамой на пару дней раньше. Ей хватило сил вскормить и своего котенка, и дикого.

«Кошка приняла рысенка и находится с ним постоянно. Она кормит своего малыша и рысенка, греет, вылизывает их. Для кормилицы все это, конечно, нагрузка. Но мы создали для нее максимально комфортные условия, хорошо ее кормим и следим за ее здоровьем. В нашем зоопарке кошки не раз становились кормилицами. Они внесли огромный вклад в сохранение редких видов животных», - рассказали в Новосибирском зоопарке.

Добавим, что на искусственном вскармливании в Новосибирском зоопарке сейчас находятся два мангуста. Сначала их кормили из пипетки специальной молочной смесью для щенков, теперь они подросли и едят из детских бутылочек с самыми маленькими сосками.

Фото: Новосибирский зоопарк

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Росстат прогнозирует рост населения Новосибирской области только за счет миграции

Росстат прогнозирует рост населения Новосибирской области только за счет миграции

19 Июня 2020 г.
Прогноз роста оказался гораздо скромнее, чем в Стратегии развития региона
Новости Новосибирска: В Новосибирской области 108 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

В Новосибирской области 108 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

19 Июня 2020 г.
Скончались еще два пациента
Новости Новосибирска: Бюст инженера-путейца Николая Тихомирова предложили установить в Новосибирске

Бюст инженера-путейца Николая Тихомирова предложили установить в Новосибирске

18 Июня 2020 г.
Обсуждение проекта продлится до 1 июля
Новости Новосибирска: Ход эпидемии COVID-19 в Новосибирской области за сутки не изменился

Ход эпидемии COVID-19 в Новосибирской области за сутки не изменился

18 Июня 2020 г.
Вновь число новых случаев заболевания оказалось больше 100
Новости Новосибирска: Число противников ограничительных мер в Новосибирске превысило число сторонников

Число противников ограничительных мер в Новосибирске превысило число сторонников

18 Июня 2020 г.
В городе подведены итоги июньского интернет-опроса
Новости Новосибирска: На новосибирском месторождении песка появится водоем с рыбой

На новосибирском месторождении песка появится водоем с рыбой

18 Июня 2020 г.
Месторождение Кучино расположено между поселками Балластный карьер и Левобережный
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Переход к новой станции новосибирского метро оснастят уникальными лифтами

Переход к новой станции новосибирского метро оснастят уникальными лифтами

17 Июня 2020 г.
Пешеходный переход соединит пляж «Наутилус» со станцией «Спортивная»
Новости Новосибирска: Новосибирская область: 109 новых случаев COVID-19

Новосибирская область: 109 новых случаев COVID-19

15 Июня 2020 г.
Число заболевших медиков достигло 449
Новости Новосибирска: В Новосибирске переливают плазму с антителами к коронавирусу

В Новосибирске переливают плазму с антителами к коронавирусу

16 Июня 2020 г.
Доноры плазмы – люди, у которых не было признаков ОРВИ последние несколько месяцев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращаться: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru