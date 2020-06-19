В Новосибирске домашняя кошка выкормила детеныша рыси

Домашняя кошка выкормила детеныша рыжей рыси в Новосибирском зоопарке. Трогательную историю рассказали в пресс-центре организации. Хищница Сара родила одного малыша и отказалась от него – такое бывает и в дикой природе. Младенца отдали кошке, которая стала мамой на пару дней раньше. Ей хватило сил вскормить и своего котенка, и дикого.

«Кошка приняла рысенка и находится с ним постоянно. Она кормит своего малыша и рысенка, греет, вылизывает их. Для кормилицы все это, конечно, нагрузка. Но мы создали для нее максимально комфортные условия, хорошо ее кормим и следим за ее здоровьем. В нашем зоопарке кошки не раз становились кормилицами. Они внесли огромный вклад в сохранение редких видов животных», - рассказали в Новосибирском зоопарке.

Добавим, что на искусственном вскармливании в Новосибирском зоопарке сейчас находятся два мангуста. Сначала их кормили из пипетки специальной молочной смесью для щенков, теперь они подросли и едят из детских бутылочек с самыми маленькими сосками.

Фото: Новосибирский зоопарк