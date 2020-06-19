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Росстат прогнозирует рост населения Новосибирской области только за счет миграции

Главная Общество
Новосибирск
16:52 19 Июня 2020
население, мигранты, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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Численность населения Новосибирской области будет постоянно расти и к концу 2035 года достигнет показателя 2,83 млн человек. Но этот рост будет происходить исключительно благодаря миграции.

Прогноз изменения численности новосибирцев представил Росстат. По оценке ведомства, к 2036 году городское население увеличится на 61 тыс. человек (на 3%), а сельское уменьшится на 25,2 тыс. человек (4%).

«Прогноз предполагает ухудшение основных показателей естественного движения населения. При сокращении рождаемости и смертности будет наблюдаться нарастание естественной убыли населения до 2027 года, далее убыль начнет сокращаться и к 2035 году достигнет значения в минус 2,2‰, как и в начале периода, только с меньшими значениями показателей рождаемости и смертности. Естественная убыль прогнозируется на весь период до 2035 года», - предположили в Росстате.

При этом миграция даст прирост Новосибирской области в 174,7 тыс. человек. Это позволит компенсировать естественную убыль населения. Как писали Sibnovosti.ru, к началу 2020 года численность населения Новосибирской области достигла 2,798 млн человек. За предшествующий год этот показатель вырос на 4,8 тыс. человек или на 0,2%.

Весной прошлого года правительство Новосибирской области утвердило Стратегию социально-экономического развития региона. В ее материалах указывается, что численность населения уже к 2024 году вырастет до 2,95 млн человек, а к 2035-му – до 3,26 млн.

Фото: сайт Новосибирскстата

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