В Новосибирской области 108 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области подходит к отметке в 5 тыс. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано еще 108 заболевших.

В результате, по данным областного оперативного штаба, общее число случаев с начала эпидемии достигло 4 819. Выздоровело уже 2 630 пациентов, в том числе, 128 за последние сутки.

«Скончались еще два пациента – мужчины в возрасте 69 лет и 80 лет. Всего в регионе за весь период эпидемии зарегистрировано 65 летальных случаев, причиной которых стал коронавирус», - отметили также в оперативном штабе.

По данным сайта правительства Новосибирской области, общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан за нарушение режима ограничений превысила 6,3 млн руб.

«В целях предупреждения нарушений среди предприятий общественного питания в Центральном районе областного центра организовали совещание. В нем приняли участие предприниматели, чьи организации расположены на ул. Ленина, 3 (ресторанный дворик) и ул. Ленина, 6/1, а также сотрудники минпромторга, управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска, регионального управления Роспотребнадзора и полиции. Представители ведомств напомнили о неукоснительном соблюдении правил поведения во время режима повышенной готовности, а также о запрете торговли алкогольной продукцией на вынос в предприятиях общественного питания», - рассказали об одной из принятых мер в пресс-службе правительства.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области