19 июня
Новосибирск
погода +12 °C
69.62
 
€ 78.29
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирской области 108 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Главная Общество
Новосибирск
11:56 19 Июня 2020
вирус, штаб, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области подходит к отметке в 5 тыс. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано еще 108 заболевших.

В результате, по данным областного оперативного штаба, общее число случаев с начала эпидемии достигло 4 819. Выздоровело уже 2 630 пациентов, в том числе, 128 за последние сутки.

«Скончались еще два пациента – мужчины в возрасте 69 лет и 80 лет. Всего в регионе за весь период эпидемии зарегистрировано 65 летальных случаев, причиной которых стал коронавирус», - отметили также в оперативном штабе.

По данным сайта правительства Новосибирской области, общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан за нарушение режима ограничений превысила 6,3 млн руб.

«В целях предупреждения нарушений среди предприятий общественного питания в Центральном районе областного центра организовали совещание. В нем приняли участие предприниматели, чьи организации расположены на ул. Ленина, 3 (ресторанный дворик) и ул. Ленина, 6/1, а также сотрудники минпромторга, управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска, регионального управления Роспотребнадзора и полиции. Представители ведомств напомнили о неукоснительном соблюдении правил поведения во время режима повышенной готовности, а также о запрете торговли алкогольной продукцией на вынос в предприятиях общественного питания», - рассказали об одной из принятых мер в пресс-службе правительства.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Бюст инженера-путейца Николая Тихомирова предложили установить в Новосибирске

Бюст инженера-путейца Николая Тихомирова предложили установить в Новосибирске

18 Июня 2020 г.
Обсуждение проекта продлится до 1 июля
Новости Новосибирска: Ход эпидемии COVID-19 в Новосибирской области за сутки не изменился

Ход эпидемии COVID-19 в Новосибирской области за сутки не изменился

18 Июня 2020 г.
Вновь число новых случаев заболевания оказалось больше 100
Новости Новосибирска: Число противников ограничительных мер в Новосибирске превысило число сторонников

Число противников ограничительных мер в Новосибирске превысило число сторонников

18 Июня 2020 г.
В городе подведены итоги июньского интернет-опроса
Новости Новосибирска: На новосибирском месторождении песка появится водоем с рыбой

На новосибирском месторождении песка появится водоем с рыбой

18 Июня 2020 г.
Месторождение Кучино расположено между поселками Балластный карьер и Левобережный
Новости Новосибирска: Число новых выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки опустилось ниже отметки в 8 тыс

Число новых выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки опустилось ниже отметки в 8 тыс

17 Июня 2020 г.
Всего в стране за все время пандемии выявлен 553 301 случай.
Новости Новосибирска: Борьба с COVID-19 в Новосибирской области: 111 человек вылечилось и 107 заболело

Борьба с COVID-19 в Новосибирской области: 111 человек вылечилось и 107 заболело

17 Июня 2020 г.
Число летальных случаев исхода болезни достигло 62
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирский СКИФ потребует более 400 сотрудников

Новосибирский СКИФ потребует более 400 сотрудников

18 Июня 2020 г.
Их подготовят два университета
Новости Новосибирска: Внешний вид новосибирского СКИФа вызвал замечания

Внешний вид новосибирского СКИФа вызвал замечания

17 Июня 2020 г.
Авторов концепции попросили внести корректировки
Новости Новосибирска: Новосибирская область: 109 новых случаев COVID-19

Новосибирская область: 109 новых случаев COVID-19

15 Июня 2020 г.
Число заболевших медиков достигло 449
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращаться: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru