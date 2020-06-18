Бюст инженера-путейца Николая Тихомирова предложили установить в Новосибирске

В Новосибирске может быть установлен бюст Николая Тихомирова. Инженер-путеец завершал строительство железнодорожного моста через Обь, давшего главный толчок к развитию города.

Мэрия Новосибирска выставила проект на общественное обсуждение. В сообщении пресс-центра указывается, что установить бюст предполагается в самом начале Красного проспекта. Инициатором проекта назван Александр Люлько - начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска.

Николай Тихомиров, скончавшийся в 1900 году, был перезахоронен на Заельцовском кладбище Новосибирска. В 2010 году там появился мемориальный комплекс.

Обсуждение продлится до 1 июля 2020 года. Его результаты будут опубликованы не позднее 9 июля 2020 года.

Фото: муниципальный сайт Новосибирска