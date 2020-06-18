18 июня
Новосибирск
погода +23 °C
69.62
 
€ 78.29
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Бюст инженера-путейца Николая Тихомирова предложили установить в Новосибирске

Главная Общество
Новосибирск
16:27 18 Июня 2020
обсуждение, памятник, мост
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Новосибирске может быть установлен бюст Николая Тихомирова. Инженер-путеец завершал строительство железнодорожного моста через Обь, давшего главный толчок к развитию города.

Мэрия Новосибирска выставила проект на общественное обсуждение. В сообщении пресс-центра указывается, что установить бюст предполагается в самом начале Красного проспекта. Инициатором проекта назван Александр Люлько - начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска.

Николай Тихомиров, скончавшийся в 1900 году, был перезахоронен на Заельцовском кладбище Новосибирска. В 2010 году там появился мемориальный комплекс.

Обсуждение продлится до 1 июля 2020 года. Его результаты будут опубликованы не позднее 9 июля 2020 года.

Фото: муниципальный сайт Новосибирска

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Ход эпидемии COVID-19 в Новосибирской области за сутки не изменился

Ход эпидемии COVID-19 в Новосибирской области за сутки не изменился

18 Июня 2020 г.
Вновь число новых случаев заболевания оказалось больше 100
Новости Новосибирска: Число противников ограничительных мер в Новосибирске превысило число сторонников

Число противников ограничительных мер в Новосибирске превысило число сторонников

18 Июня 2020 г.
В городе подведены итоги июньского интернет-опроса
Новости Новосибирска: На новосибирском месторождении песка появится водоем с рыбой

На новосибирском месторождении песка появится водоем с рыбой

18 Июня 2020 г.
Месторождение Кучино расположено между поселками Балластный карьер и Левобережный
Новости Новосибирска: Число новых выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки опустилось ниже отметки в 8 тыс

Число новых выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки опустилось ниже отметки в 8 тыс

17 Июня 2020 г.
Всего в стране за все время пандемии выявлен 553 301 случай.
Новости Новосибирска: Борьба с COVID-19 в Новосибирской области: 111 человек вылечилось и 107 заболело

Борьба с COVID-19 в Новосибирской области: 111 человек вылечилось и 107 заболело

17 Июня 2020 г.
Число летальных случаев исхода болезни достигло 62
Новости Новосибирска: Россияне стали экономнее

Россияне стали экономнее

16 Июня 2020 г.
Такую статистику показывают не только предметы роскоши, но в первую очередь продукты питания.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Мэр Новосибирска: «Самое верное решение – открыть зоопарк»

Мэр Новосибирска: «Самое верное решение – открыть зоопарк»

16 Июня 2020 г.
Число посетителей ограничат 3 тыс. в день
Новости Новосибирска: Засуха поразила юго-запад Новосибирской области

Засуха поразила юго-запад Новосибирской области

15 Июня 2020 г.
В ряде районов региона могут ввести режим ЧС
Новости Новосибирска: Футбольный «Новосибирск» собрал тренерский штаб

Футбольный «Новосибирск» собрал тренерский штаб

15 Июня 2020 г.
Командой до конца года будет руководить Сергей Кирсанов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19