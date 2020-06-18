Ход эпидемии COVID-19 в Новосибирской области за сутки не изменился

Темп распространения эпидемии COVID-19 в Новосибирской области за последние сутки не изменился. В регионе насчитали 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Число выздоровевших пациентов оказалось немногим больше – 113. Всего же, по данным областного оперативного штаба, с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 4 711 случаев заболевания. При этом в отделениях реанимации медицинских учреждений находится 59 человек.

«Скончалась еще одна женщина, ей было 78 лет. Всего в регионе… 63 пациента скончались », - сообщили также в оперативном штабе.

Как писали Sibnovosti.ru, в июне в Новосибирске прошел интернет-опрос горожан «COVID в городе: как держатся новосибирцы?». Как выяснилось, только 40% жителей Новосибирска считают оправданными ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией COVID-19. 43% высказалось против них.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области