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Число противников ограничительных мер в Новосибирске превысило число сторонников

Главная Общество
Новосибирск
09:52 18 Июня 2020
вирус, опрос, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Только 40% жителей Новосибирска считают оправданными ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией COVID-19. 43% высказалось против.

Итоги опроса «COVID в городе: как держатся новосибирцы?» подвели в пресс-центре мэрии. Он проводился на муниципальном портале с 5 по 15 июня. В опросе приняло участие более 3,6 тыс. горожан.

46% ответивших на вопросы указали на то, что у них сократился заработок или доходы. 32% экономят на непродовольственных товарах и услугах, 29% - на продуктах и предметах первой необходимости.

«На вопрос: «Какие меры социальной поддержки в этот период вы получали?» – 66% участников ответили, что ничего не получают, 28% получают дополнительные выплаты на детей, 6% оформили документы на пособия и выплаты, 3% – пособие по безработице. 1% опрошенных получает специальные доплаты за работу в условиях коронавируса», - отметили также в городской администрации.

Напомним, ограничительные меры в Новосибирской области действуют до конца июня.

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