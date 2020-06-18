На новосибирском месторождении песка появится водоем с рыбой

Проект разработки песчаного месторождения Кучино в черте Новосибирска включает в себя создание в карьерной выемке водоема для рекреационных и рыбоводческих целей. Кроме того, предполагается благоустроить окружающую территорию.

Месторождение находится между поселками Балластный карьер и Левобережный. Его разработку ведет ООО «Старица». Новый водоем появится на месте болота.

«Воду очистят естественные почвенные фильтры. Предусмотрено выполаживание откосов надводной части водоема, что в полном объеме предотвратит разрушение и оползание бортов карьера, а соответственно жилых домов и строений. На откосах бортов карьера будет создан рекультивационный слой, необходимый для зарастания дикорастущими травами», - рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

«Старица» подписала с местными жителями соглашение, касающееся хода разработки месторождения. По словам гендиректора компании Константина Хоруженко, «Старица» занимается благоустройством территории местной школы и обустройством спортивной площадки.

Фото: сайт правительства Новосибирской области