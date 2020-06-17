17 июня
Новосибирск
погода +15 °C
69.75
 
€ 79.04
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Борьба с COVID-19 в Новосибирской области: 111 человек вылечилось и 107 заболело

Главная Общество
Новосибирск
11:36 17 Июня 2020
вирус, штаб, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

За минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса вылечилось 111 пациентов. Это немногим больше, чем было зарегистрировано новых случаев заражения (107).

Согласно подсчетам областного оперативного штаба, общее число случаев заболевания с начала эпидемии достигло 4 604. Уже выписаны из больниц региона после лечения примерно половина пациентов с таким диагнозом – 2 387.

Между тем, летальные исходы болезни в последнее время фиксируются ежедневно. Так, за последние сутки скончались два пациента – мужчина в возрасте 73 лет, и 70-летняя женщина. Общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 62.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Россияне стали экономнее

Россияне стали экономнее

16 Июня 2020 г.
Такую статистику показывают не только предметы роскоши, но в первую очередь продукты питания.
Новости Новосибирска: Большинство компаний намерены сохранить «удаленку» для россиян

Большинство компаний намерены сохранить «удаленку» для россиян

16 Июня 2020 г.
Исследование проводилось среди 625 компаний с 8 по 11 июня.
Новости Новосибирска: Вакцину от коронавируса начнут испытывать на добровольцах в августе

Вакцину от коронавируса начнут испытывать на добровольцах в августе

16 Июня 2020 г.
Ее производителем выступает компания «Биокад»
Новости Новосибирска: Стали известны новые статданные об эпидемии COVID-19 в Новосибирской области

Стали известны новые статданные об эпидемии COVID-19 в Новосибирской области

16 Июня 2020 г.
Общее количество умерших пациентов достигло 60
Новости Новосибирска: В Новосибирске переливают плазму с антителами к коронавирусу

В Новосибирске переливают плазму с антителами к коронавирусу

16 Июня 2020 г.
Доноры плазмы – люди, у которых не было признаков ОРВИ последние несколько месяцев
Новости Новосибирска: Мэр Новосибирска: «Самое верное решение – открыть зоопарк»

Мэр Новосибирска: «Самое верное решение – открыть зоопарк»

16 Июня 2020 г.
Число посетителей ограничат 3 тыс. в день
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Снизилась доля малого бизнеса в общем обороте новосибирских предприятий

Снизилась доля малого бизнеса в общем обороте новосибирских предприятий

15 Июня 2020 г.
Новосибирскстат подвел итоги первого квартала в этом сегменте экономики
Новости Новосибирска: Засуха поразила юго-запад Новосибирской области

Засуха поразила юго-запад Новосибирской области

15 Июня 2020 г.
В ряде районов региона могут ввести режим ЧС
Новости Новосибирска: Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области превысило отметку в 4 тыс.

Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области превысило отметку в 4 тыс.

12 Июня 2020 г.
С начала эпидемии в регионе скончалось 50 пациентов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19