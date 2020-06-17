Борьба с COVID-19 в Новосибирской области: 111 человек вылечилось и 107 заболело

За минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса вылечилось 111 пациентов. Это немногим больше, чем было зарегистрировано новых случаев заражения (107).

Согласно подсчетам областного оперативного штаба, общее число случаев заболевания с начала эпидемии достигло 4 604. Уже выписаны из больниц региона после лечения примерно половина пациентов с таким диагнозом – 2 387.

Между тем, летальные исходы болезни в последнее время фиксируются ежедневно. Так, за последние сутки скончались два пациента – мужчина в возрасте 73 лет, и 70-летняя женщина. Общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 62.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области