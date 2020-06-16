Россияне стали экономнее

В период пандемии и падения доходов из-за веденных ограничений, россияне стали покупать больше дешёвых товаров и меньше дорогих, сообщает «Общественное телевидение России».

Такую статистику показывают не только предметы роскоши, но в первую очередь продукты питания. Так, спрос на товары низкого ценового сегмента в среднем вырос на один процент.

В то же время в категории продуктов премиум-класса наметился спад; только в мае - на 1,5%.. Так, дешевых макарон в регионах России стали покупать на 4% больше, а более дорогих на 2,5% меньше. Примерно те же показатели и по конфетам.

По мнению аналитиков, в ближайшее время тенденция сохранится.