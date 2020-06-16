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Вакцину от коронавируса начнут испытывать на добровольцах в августе

Главная Общество
Новосибирск
12:13 16 Июня 2020
вакцинация, добровольцы, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В августе начнутся испытания отечественной вакцины от коронавируса на добровольцах. Об этом сообщает «Общественное телевидение России».

Сейчас проводятся доклинические тесты вакцины. В том числе определяются ее характеристики, безопасности и «протективные свойства». Планируется завершить этот этап к началу августа – после начать испытания на добровольцах. Уточняется, что производителем этой вакцины выступает компания «Биокад».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что два вида вакцин от коронавируса могут запустить в производство уже в сентябре. Сыворотки разрабатывают НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и центр «Вектор». В июне обе организации приступают к клиническим испытаниям препаратов.

Сообщалось также то, что клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной специалистами минобороны и НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, проведут на военнослужащих и гражданских лицах.

Фото: pixabay.com

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