16 июня
Новосибирск
погода +18 °C
70.4
 
€ 79.15
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Стали известны новые статданные об эпидемии COVID-19 в Новосибирской области

Главная Общество
Новосибирск
12:10 16 Июня 2020
вирус, штаб, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сразу три пациента с COVID-19 скончались в Новосибирской области за прошедшие сутки. О росте числа летальных исходов болезни сообщил региональный оперативный штаб.

«Скончались три пациента – мужчины в возрасте 64 и 65 лет и женщина в возрасте 69 лет», - говорится в очередной сводке штаба.

Общее количество умерших пациентов с COVID-19 достигло 60.

Количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки в Новосибирской области вновь превысило число выздоровевших пациентов – 103 против 83. Общее число случаев достигло 4 497 и очевидно, что отметка в 4,5 тыс. будет превышена завтра.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Вакцину от коронавируса начнут испытывать на добровольцах в августе

Вакцину от коронавируса начнут испытывать на добровольцах в августе

16 Июня 2020 г.
Ее производителем выступает компания «Биокад»
Новости Новосибирска: В Новосибирске переливают плазму с антителами к коронавирусу

В Новосибирске переливают плазму с антителами к коронавирусу

16 Июня 2020 г.
Доноры плазмы – люди, у которых не было признаков ОРВИ последние несколько месяцев
Новости Новосибирска: Мэр Новосибирска: «Самое верное решение – открыть зоопарк»

Мэр Новосибирска: «Самое верное решение – открыть зоопарк»

16 Июня 2020 г.
Число посетителей ограничат 3 тыс. в день
Новости Новосибирска: В СФУ стартует жилищная программа для молодых ученых

В СФУ стартует жилищная программа для молодых ученых

15 Июня 2020 г.
Отбор ведется на стратегические научные направления, реализуемые в университете
Новости Новосибирска: Парад Победы отменен в Якутске

Парад Победы отменен в Якутске

15 Июня 2020 г.
Ранее он был запланирован на 24 июня
Новости Новосибирска: Засуха поразила юго-запад Новосибирской области

Засуха поразила юго-запад Новосибирской области

15 Июня 2020 г.
В ряде районов региона могут ввести режим ЧС
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: К новосибирскому микрорайону проведут новый кабель

К новосибирскому микрорайону проведут новый кабель

11 Июня 2020 г.
Он рассчитан на нагрузку вдвое больше
Новости Новосибирска: Футбольный «Новосибирск» собрал тренерский штаб

Футбольный «Новосибирск» собрал тренерский штаб

15 Июня 2020 г.
Командой до конца года будет руководить Сергей Кирсанов
Новости Новосибирска: Tetra Pak планирует выпускать картонные крышки в Китае

Tetra Pak планирует выпускать картонные крышки в Китае

11 Июня 2020 г.
Строительство завода началось в Хух-Хото
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19