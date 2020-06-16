Стали известны новые статданные об эпидемии COVID-19 в Новосибирской области

Сразу три пациента с COVID-19 скончались в Новосибирской области за прошедшие сутки. О росте числа летальных исходов болезни сообщил региональный оперативный штаб.

«Скончались три пациента – мужчины в возрасте 64 и 65 лет и женщина в возрасте 69 лет», - говорится в очередной сводке штаба.

Общее количество умерших пациентов с COVID-19 достигло 60.

Количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки в Новосибирской области вновь превысило число выздоровевших пациентов – 103 против 83. Общее число случаев достигло 4 497 и очевидно, что отметка в 4,5 тыс. будет превышена завтра.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области